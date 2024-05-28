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Даниил Медведев — Доминик Кёпфер, результат матча 27 мая 2024, счёт 3:1, 1-й круг «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев с победы стартовал на «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире «Ролан Гаррос». В первом круге он обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 22:20 МСК
Доминик Кёпфер
65
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 7 3
6 		6 5 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут. За это время Медведев выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету немца два эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»:

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