Даниил Медведев с победы стартовал на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире «Ролан Гаррос». В первом круге он обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут. За это время Медведев выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету немца два эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»: