Даниил Медведев с победы стартовал на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире «Ролан Гаррос». В первом круге он обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут. За это время Медведев выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету немца два эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.
Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.
Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»:
- 28 мая 2024
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