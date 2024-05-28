Результаты игрового дня 27 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Завершились матчи 27 мая на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
«Ролан Гаррос». Мужчины. 27 мая.
Бен Шелтон (США, 15) — Юго Гастон (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4, 6:4
Йосихито Нисиока (Япония) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) – 2:6, 4:6, 4:6
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Квон Сон У (Южная Корея, SR) – 4:6, 4:6, 3:6
Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия) – 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4
Кристофер Юбэнкс (США) — Янник Синнер (Италия, 2) – 3:6, 3:6, 4:6
Макс Пёрселл (Австралия) — Генри Сквайр (Германия, Q) – 2:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:7
Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — Янник Ханфман (Германия) – 6:3, 6:3, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 18) — Сумит Нагал (Индия) – 6:2, 6:0, 7:6
Маттео Арнальди (Италия) — Артюр Фис (Франция, 29) – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция, 9) – 6:7, 4:6, 1:6
Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — Павел Котов (Россия) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:7, 2:6
Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Маркос Гирон (США) – 7:6, 6:4, 3:6, 7:6
Густаво Эйде (Бразилия, Q) — Себастьян Баэс (Аргентина, 20) – 6:4, 3:6, 1:6, 6:4, 3:6
Фабио Фоньини (Италия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:1, 6:1, 7:5
Люка Ван Аш (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, SR) – 3:6, 4:6, 4:6
Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия) – 2:6, 1:6, 6:4, 5:7
Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 25) – 3:6, 6:3, 7:6,4:6, 4:6
Филип Мисолич (Австрия, Q) — Отто Виртанен (Финляндия, LL) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:2
Александр Зверев (Германия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, SR) – 6:3, 7:6, 6:3
Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Лоренцо Музетти (Италия, 30) – 3:6, 3:6, 5:7
Душан Лайович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) – 4:6, 7:5 6:4, 6:7, 6:4
Педро Качин (Аргентина) — Томми Пол (США, 14) – 2:6, 3:6, 1:6
Доминик Кёпфер (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5) – 3:6, 4:6, 7:5, 3:6
Гаэль Монфис (Франция) — Тьяго Уайлд (Бразилия) – 6:2, 3:6, 6:3, 6:4
Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»