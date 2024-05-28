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Результаты игрового дня 27 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин

Результаты игрового дня 27 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин
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Вчера, 27 мая, завершился второй игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых ярких матчей игрового дня.

«Ролан Гаррос». 2-й круг. Женщины. 27 мая

Людмила Самсонова (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 6:1, 6:1;
Анастасия Потапова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:3;
Анна Калинская (Россия) — Клара Бюрель (Франция) — 7:6 (7:3), 7:5;
Виктория Томова (Болгария) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:5);
Кори Гауфф (США) — Юлия Авдеева (Россия) — 6:1, 6:1;
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:3, 6:4;
Даниэль Коллинз (США) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:3, 6:4;
Ига Свёнтек (Польша) — Леолия Жанжан (Франция) — 6:1, 6:2;
Варвара Грачёва (Франция) — Мария Саккари (Греция) — 3:6, 6:4, 6:3;
Элина Свитолина (Украина) — Каролина Плишкова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:2.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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