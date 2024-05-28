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Свёнтек рассказала, чему её научил Надаль

Свёнтек рассказала, чему её научил Надаль
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Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, чему научилась у испанца Рафаэля Надаля.

«Надаль уже научил меня, что всегда бороться до конца и не сдаваться — лучший путь, по которому ты можешь идти. Это увеличивает ваши шансы на победу. Нет смысла усердно работать и отдавать все силы, чтобы хорошо сыграть и в конце концов сдаться. Ему удалось перевернуть некоторые игры, которые казались невозможными. Это меня вдохновило, а также то, как он ведёт себя за пределами площадки, очень скромный и сосредоточенный на работе. Кажется, успех не изменил его, так что да, в целом мне нравится такой человек», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.

Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Надаль проиграл немцу Александру Звереву.

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