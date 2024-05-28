Даниил Медведев назвал свою цель на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о своих целях на турнире «Ролан Гаррос».

«Моя цель – всегда побеждать, поэтому я постараюсь это сделать. Я знаю, что сейчас мне очень далеко до этого уровня, но моя цель на турнире – всегда побеждать, и «Ролан Гаррос» – это не исключение, поэтому я постараюсь это сделать», — приводит слова Медведева официальный сайт «Ролан Гаррос».

Напомним, в матче первого круга Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3. Во втором круге россиянин встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн.

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