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Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Осакой на «Ролан Гаррос»

Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Осакой на «Ролан Гаррос»
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Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с японкой Наоми Осакой во второй круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 12:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
134
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Я очень впечатлен его возвращением. Я думаю, что она замечательный человек, и за её стилем тоже интересно наблюдать. Я не играл против Наоми на грунте, так что посмотрим, что получится. Нам нужно подготовиться тактически, но все те игры, которые мы проводили на кортах с твердым покрытием, всегда были напряженными и тяжелыми. Я рада, что он вернулся и играет больше турниров, чем до перерыва», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.

Матч между Свёнтек и Осакой пройдёт 29 мая.

Открытый чемпионат Франции среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

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