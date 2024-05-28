Селиваненко: Надалю удалось красиво попрощаться с «Ролан Гаррос»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от встречи испанца Рафаэля Надаля с немцем Александром Зверевым на Открытом чемпионате Франции.

«На мой взгляд, Надалю удалось красиво попрощаться с «Ролан Гаррос» в полной мере. Без всякой официальной церемонии Рафа был в центре внимания всего теннисного мира. Всё было естественно и трогательно. Но при этом, Надаль относится к категории тех великих чемпионов, которые выступают до тех пор, пока получают удовольствие от самого процесса игры», – приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Надаль проиграл немцу Александру Звереву. Немец забрал три стартовых сета со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 и вышел в следующий круг.