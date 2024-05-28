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«Реал» трогательно поддержал Надаля после его вылета на старте «Ролан Гаррос»

«Реал» трогательно поддержал Надаля после его вылета на старте «Ролан Гаррос»
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Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала пост поддержки своему болельщику и испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Надаль проиграл немцу Александру Звереву в первом круге «Ролан Гаррос» (3:6, 6:7 (5:7), 3:6). 14-кратный победитель турнира впервые в карьере вылетел в первом круге.

«Ты всегда являешься прекрасным примером для нас на корте и за его пределами, дорогой Рафаэль. Мадридисты очень гордятся таким легендарным спортсменом, как ты. Мы будем с тобой всегда, во всех испытаниях. Вперед, Рафа!» — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Напомним, ранее многие журналисты и источники сообщали о том, что Рафаэль Надаль близок к завершению профессиональной карьеры теннисиста.

Надаль провёл первую тренировку на «Ролан Гаррос»

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