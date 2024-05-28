«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 28 мая

Во вторник, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграет первая ракетка мира Новак Джокович, а также Алекс де Минор, Каспер Рууд и Хольгер Руне.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 27 мая

Мужчины. Первый круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

Артур Риндеркнеш (Франция) — Адам Уолтон (Австралия);

Хауме Мунар (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);

Алекс де Минор (Австралия) — Алекс Михельсен (США);

Мариано Навоне (Аргентина)— Пабло Карреньо-Буста (Испания);

Нуну Боржеш (Португалия) — Томаш Махач (Чехия).

13:30

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Артур Казо (Фрванция);

Маккензи Макдональд (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды);

Давид Гоффен (Бельгия) — Дованни Мпетчи Перрикар (Франция);

Ринки Хадзиката (Автралия) — Лучано Дардери (Италия);

Валентен Вашеро (Польша) — Алехандро авидович-Фокина (Испания);

Джулио Цеппьери (Италия) — Адриан Маннарино (Франция).

14:00

Тейлор Фритц (США) — Федерико Кория (Аргентина);

Алексей Попырин (Австралия) — Танаси Коккинакис (Австралия).

14:30

Фелипе Мелигени Родригес Альвес (Бразилия) — Каспер Рууд (Норвегия).

15:30

Флавио Коболли (Италия) — Хамад Меджедович (Сербия);

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

17:00

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Констан Лестьенн (Франция);

Даниэль Эван (Великобритания) — Хольгер Руне (Дания);

Грегуар Баррер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан).

21:15