«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 28 мая
Во вторник, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграет первая ракетка мира Новак Джокович, а также Алекс де Минор, Каспер Рууд и Хольгер Руне.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 27 мая
Мужчины. Первый круг. Примерное время начала матчей (мск):
12:00
- Артур Риндеркнеш (Франция) — Адам Уолтон (Австралия);
- Хауме Мунар (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
- Алекс де Минор (Австралия) — Алекс Михельсен (США);
- Мариано Навоне (Аргентина)— Пабло Карреньо-Буста (Испания);
- Нуну Боржеш (Португалия) — Томаш Махач (Чехия).
13:30
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Артур Казо (Фрванция);
- Маккензи Макдональд (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
- Давид Гоффен (Бельгия) — Дованни Мпетчи Перрикар (Франция);
- Ринки Хадзиката (Автралия) — Лучано Дардери (Италия);
- Валентен Вашеро (Польша) — Алехандро авидович-Фокина (Испания);
- Джулио Цеппьери (Италия) — Адриан Маннарино (Франция).
14:00
- Тейлор Фритц (США) — Федерико Кория (Аргентина);
- Алексей Попырин (Австралия) — Танаси Коккинакис (Австралия).
14:30
- Фелипе Мелигени Родригес Альвес (Бразилия) — Каспер Рууд (Норвегия).
15:30
- Флавио Коболли (Италия) — Хамад Меджедович (Сербия);
- Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
17:00
- Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Констан Лестьенн (Франция);
- Даниэль Эван (Великобритания) — Хольгер Руне (Дания);
- Грегуар Баррер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан).
21:15
- Новак Джокович (Сербия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).
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