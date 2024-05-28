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«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 28 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 28 мая
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Во вторник, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграет первая ракетка мира Новак Джокович, а также Алекс де Минор, Каспер Рууд и Хольгер Руне.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 27 мая
Мужчины. Первый круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

  • Артур Риндеркнеш (Франция) — Адам Уолтон (Австралия);
  • Хауме Мунар (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
  • Алекс де Минор (Австралия) — Алекс Михельсен (США);
  • Мариано Навоне (Аргентина)— Пабло Карреньо-Буста (Испания);
  • Нуну Боржеш (Португалия) — Томаш Махач (Чехия).

13:30

  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Артур Казо (Фрванция);
  • Маккензи Макдональд (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
  • Давид Гоффен (Бельгия) — Дованни Мпетчи Перрикар (Франция);
  • Ринки Хадзиката (Автралия) — Лучано Дардери (Италия);
  • Валентен Вашеро (Польша) — Алехандро авидович-Фокина (Испания);
  • Джулио Цеппьери (Италия) — Адриан Маннарино (Франция).

14:00

  • Тейлор Фритц (США) — Федерико Кория (Аргентина);
  • Алексей Попырин (Австралия) — Танаси Коккинакис (Австралия).

14:30

  • Фелипе Мелигени Родригес Альвес (Бразилия) — Каспер Рууд (Норвегия).

15:30

  • Флавио Коболли (Италия) — Хамад Меджедович (Сербия);
  • Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

17:00

  • Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Констан Лестьенн (Франция);
  • Даниэль Эван (Великобритания) — Хольгер Руне (Дания);
  • Грегуар Баррер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан).

21:15

  • Новак Джокович (Сербия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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