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«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 28 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 28 мая
Мирра Андреева
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В понедельник, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи третьего игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей с участием российских теннисисток 28 мая
Женщины. Первый круг:

  • Чжу Линь (Китай) — Элина Аванесян (Россия) — не ранее 12:00 мск;
  • Анна Блинкова (Россия)  — Сорана Кырстя (Румыния) — не ранее 12:00 мск;
  • Магдалена Френх (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 15:30 мск;
  • Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США) — не ранее 15:30 мск;
  • Эрика Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — не ранее 16:30 мск.

«Ролан Гаррос» — 2024. Другие наиболее заметные матчи 28 мая
Женщины. Первый круг:

  • Гретье Миннен (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан) - не ранее 12:00 мск;
  • Мэдисон Кис (США) — Рената Сарасуа (Мексика) - не ранее 16:00 мск;
  • Виктория Азаренко (Беларусь) — Надия Подороска (Аргентина) - не ранее 17:30 мск;
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США) — не ранее 17:30 мск.
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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