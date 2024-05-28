«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 28 мая
В понедельник, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи третьего игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей с участием российских теннисисток 28 мая
Женщины. Первый круг:
- Чжу Линь (Китай) — Элина Аванесян (Россия) — не ранее 12:00 мск;
- Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) — не ранее 12:00 мск;
- Магдалена Френх (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 15:30 мск;
- Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США) — не ранее 15:30 мск;
- Эрика Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — не ранее 16:30 мск.
«Ролан Гаррос» — 2024. Другие наиболее заметные матчи 28 мая
Женщины. Первый круг:
- Гретье Миннен (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан) - не ранее 12:00 мск;
- Мэдисон Кис (США) — Рената Сарасуа (Мексика) - не ранее 16:00 мск;
- Виктория Азаренко (Беларусь) — Надия Подороска (Аргентина) - не ранее 17:30 мск;
- Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США) — не ранее 17:30 мск.
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