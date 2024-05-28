Блинкова — Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

28 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт третий игровой день. В рамках матча первого круга на турнире сразятся российская теннисистка, 55-я ракетка мира Анна Блинкова и её румынская соперница, 30-я ракетка мира Сорана Кырстя.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Блинкова — Кырстя.

Теннисистки встречались на корте лишь раз. В 2020 году на хардовом турнире ITF в Дубае сильнее оказалась румынская спортсменка. Она обыграла Блинкову в первом круге соревнований со счётом 6:2, 6:1.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Призовой фонд турнира составит € 53, 478 млн.