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Блинкова — Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

Блинкова — Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024
Анна Блинкова
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28 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт третий игровой день. В рамках матча первого круга на турнире сразятся российская теннисистка, 55-я ракетка мира Анна Блинкова и её румынская соперница, 30-я ракетка мира Сорана Кырстя.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Блинкова — Кырстя.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:00 МСК
Анна Блинкова
55
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Теннисистки встречались на корте лишь раз. В 2020 году на хардовом турнире ITF в Дубае сильнее оказалась румынская спортсменка. Она обыграла Блинкову в первом круге соревнований со счётом 6:2, 6:1.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Призовой фонд турнира составит € 53, 478 млн.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь матчей «Ролан Гаррос» - 2024
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