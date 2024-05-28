Миннен — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

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Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи третьего игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 сыграет с бельгийской спортсменкой, 80-й ракеткой мира Гретье Миннен. Встреча между теннисистками пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не раньше 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Миннен — Рыбакина.

Очные встречи соперниц случались дважды, и оба раза победа оставалась за Еленой Рыбакиной. Последний раз они встретились в 2020 году во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.