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Френх — Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

Френх — Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024
Дарья Касаткина
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Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже состоятся матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 сыграет с польской спортсменкой Магдаленой Френх (49-я в рейтинге WTA). Встреча между теннисистками пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Френх — Касаткина.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 15:40 МСК
Магдалена Френх
49
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Спортсменки провели между собой две игры на турнирах WTA. Оба раза победа оставалась за Дарьей Касаткиной.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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