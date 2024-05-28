Френх — Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

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Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже состоятся матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 сыграет с польской спортсменкой Магдаленой Френх (49-я в рейтинге WTA). Встреча между теннисистками пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Френх — Касаткина.

Спортсменки провели между собой две игры на турнирах WTA. Оба раза победа оставалась за Дарьей Касаткиной.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.