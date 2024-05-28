Мирра Андреева — Бектас: текстовая онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 сыграет с американской теннисисткой Эминой Бектас (98-я в рейтинге WTA). Встреча между теннисистками пройдёт на корте номер 9 и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинская — Бюрель.

У спортсменок ни разу не было очных встреч.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.