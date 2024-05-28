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Эрика Андреева — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Эрика Андреева — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
Эрика Андреева
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Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

100-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 сыграет со второй ракеткой мира белорусской спортсменкой Ариной Соболенко. Встреча между теннисистками состоится на корте Филиппа Шатрье и начнётся не раньше 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинская — Бюрель.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:00 МСК
Эрика Андреева
100
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

История не помнит очных противостояний двух теннисисток. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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