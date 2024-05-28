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«Это должен быть день Андреевой». Пресс-служба «РГ» — о матче Мирры с Бектас

«Это должен быть день Андреевой». Пресс-служба «РГ» — о матче Мирры с Бектас
Мирра Андреева
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Пресс-служба Открытого чемпионата Франции — 2024 в анонсе третьего игрового дня предположила, что российская теннисистка Мирра Андреева выиграет свой стартовый матч на турнире.

«Год назад в это время Андреевой только исполнилось 16 лет и она занимала 143-е место в мировом рейтинге. Мы слышали разговоры об этом подростке-вундеркинде, но мало что знали о ней. А затем она прошла здесь квалификацию и дошла до третьего раунда, не проиграв ни одного сета. Перед поражением она даже взяла первый сет у Коко Гауфф. В этом году она вернулась уже 38-й ракеткой мира, имея за плечами участие в четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде.

Сейчас ей предстоит встретиться с 31-летней дебютанткой «Ролан Гаррос» Эминой Бектас. Это всего лишь её третье выступление на турнирах «Большого шлема». Это должен быть день Андреевой», — сообщила пресс-служба на официальном сайте турнира.

В 2023 году Андреева продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По ходу сезона россиянка поднялась с 405‑й позиции на 46‑ю. WTA признала теннисистку новичком года.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 15:30 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмина Бектас
98
США
Эмина Бектас
Э. Бектас
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь матчей «Ролан Гаррос» - 2024
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