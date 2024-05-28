Бадоса и Циципас сыграют вместе в смешанном парном разряде на «РГ»-2024

Испанская теннисистка, 139-я ракетка мира Паула Бадоса и греческий спортсмен, девятая ракетка мира Стефанос Циципас выступят вместе в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2024. Спортсмены получили уайлд-кард от организаторов.

Первая игра пары состоится 29 мая и начнётся не ранее 12:00 мск. Одной из самых заметных пар теннисного мира будет противостоять дуэт Эны Сибахары (Япония) и Натаниэля Ламмонса (США).

Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас объявил о воссоединении с испанской теннисисткой Паулой Бадосой и сказал трогательные слова в адрес возлюбленной. Паула Бадоса и Стефанос Циципас объявили о своих отношениях в июне 2023 года. Сама Бадоса признавалась, что начало их отношений выпало на тяжёлый период из-за её обострившейся травмы. Впервые о романе теннисистов заговорили после «Ролан Гаррос» — 2023.