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Бадоса и Циципас сыграют вместе в смешанном парном разряде на «РГ»-2024

Бадоса и Циципас сыграют вместе в смешанном парном разряде на «РГ»-2024
Паула Бадоса и Стефанос Циципас
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Испанская теннисистка, 139-я ракетка мира Паула Бадоса и греческий спортсмен, девятая ракетка мира Стефанос Циципас выступят вместе в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2024. Спортсмены получили уайлд-кард от организаторов.

Первая игра пары состоится 29 мая и начнётся не ранее 12:00 мск. Одной из самых заметных пар теннисного мира будет противостоять дуэт Эны Сибахары (Япония) и Натаниэля Ламмонса (США).

Ролан Гаррос — микст. 1-й круг
29 мая 2024, среда. 12:00 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Натаниэль Ламмонс
США
Натаниэль Ламмонс
Э. Сибахара Н. Ламмонс
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
П. Бадоса С. Циципас

Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас объявил о воссоединении с испанской теннисисткой Паулой Бадосой и сказал трогательные слова в адрес возлюбленной. Паула Бадоса и Стефанос Циципас объявили о своих отношениях в июне 2023 года. Сама Бадоса признавалась, что начало их отношений выпало на тяжёлый период из-за её обострившейся травмы. Впервые о романе теннисистов заговорили после «Ролан Гаррос» — 2023.

Турнирная сетка микста на «Ролан Гаррос» - 2024
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