Бадоса и Циципас сыграют вместе в смешанном парном разряде на «РГ»-2024

Испанская теннисистка, 139-я ракетка мира Паула Бадоса и греческий спортсмен, девятая ракетка мира Стефанос Циципас выступят вместе в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2024. Спортсмены получили уайлд-кард от организаторов.
Первая игра пары состоится 29 мая и начнётся не ранее 12:00 мск. Одной из самых заметных пар теннисного мира будет противостоять дуэт Эны Сибахары (Япония) и Натаниэля Ламмонса (США).
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Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас объявил о воссоединении с испанской теннисисткой Паулой Бадосой и сказал трогательные слова в адрес возлюбленной. Паула Бадоса и Стефанос Циципас объявили о своих отношениях в июне 2023 года. Сама Бадоса признавалась, что начало их отношений выпало на тяжёлый период из-за её обострившейся травмы. Впервые о романе теннисистов заговорили после «Ролан Гаррос» — 2023.
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