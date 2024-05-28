Бертолуччи — о Синнере: у него был удобный соперник для первого тура на «РГ»

Ветеран итальянского тенниса Паоло Бертолуччи прокомментировал стартовый матч второй ракетки мира Янника Синнера на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Десяти тысяч глаз на трибунах корта Сюзанн Ленглен уже недостаточно, как и нескольких миллионов зрителей и экспертов. Теперь мы постоянно ищем лупу, чтобы иметь возможность уловить мельчайшую деталь, будь то полуулыбка, намёк на гримасу, менее быстрый шаг, чем обычно, чтобы судить о самочувствии и физической форме Янника Синнера, который вчера играл в первом туре «Ролан Гаррос».

У каждого своё мнение. Кто-то, возможно, не увидел волшебства, кто-то заметил слишком много ошибок. Но факт остаётся фактом: матч итальянца был обыденной историей для первого тура. 46-я ракетка мира Кристофер Юбэнкс был комфортным и удобным соперником», — приводит слова Бертолуччи La Gazzetta dellо Sport.

Напомним, матч против американца Кристофера Юбэнкса стал для Синнера первым с 30 апреля. Итальянец снялся с турнира в Мадриде и не играл весь май из-за травмы бедра.