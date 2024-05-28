Бертолуччи: надеюсь, Синнер сможет достойно разыграть свои карты на «Ролан Гаррос»

Ветеран итальянского тенниса Паоло Бертолуччи оценил шансы второй ракетки мира Янника Синнера на победу в «Ролан Гаррос» — 2024.

«Если недели тренировок и двух-трёх матча будет достаточно, чтобы привести Синнера в нужную форму, то он может стать одним из главных героев финальной части «Ролан Гаррос». Действительно важно то, что Янник подтвердил, что полностью восстановился. Это, как и восхождение на первую позицию в рейтинге, требует времени. Не нужно спешить, наоборот, нужно двигаться вперёд, совершенствуясь как с технической, так и с физической точки зрения. Надеюсь, что наилучшие условия наступят вовремя, чтобы Синнер смог достойно разыграть свои карты. Он остаётся лучшим, вне всякого сомнения.

Конечно, он не единственный, кто стремится к победе во Франции. Есть ещё два фаворита: Карлос Алькарас и Новак Джокович. Вероятно, без каких-либо проблем на игры выходит и Александр Зверев, который без проблем разобрался с Рафаэлем Надалем», — приводит слова Бертолуччи La Gazzetta dello Sport.

Ранее Бертолуччи назвал Кристофера Юбэнкса удобным соперником для Синнера в первом круге соревнований. В стартовом матче турнира Синнер обыграл американского соперника со счётом 6:3, 6:3, 6:4.