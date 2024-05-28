Экс-россиянка Грачёва одержала четвёртую победу над игроками из топ-10 рейтинга WTA

88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва одержала четвёртую победу над игроками из топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Накануне французская спортсменка в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла Марию Саккари (Греция) со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Встреча Грачёвой с Саккари продлилась 2 часа и 15 минут. В её рамках француженка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Саккари пять эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующей соперницей Варвары Грачёвой станет американская теннисистка Бернарда Пера, которая занимает 80-е место в рейтинге WTA. Матч второго круга соревнований состоится завтра, 29 мая.