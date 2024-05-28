Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о матче с Фучовичем: я сломал его с самого начала

Циципас — о матче с Фучовичем: я сломал его с самого начала
Стефанос Циципас
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги матча первого круга против венгра Мартона Фучовича, в котором одержал победу со счётом 7:6 (9:7), 6:4, 6:1.

«Первый сет стал решающим моментом в матче. На тай-брейке при счёте 4:2 я нашёл возможность выйти вперёд. Я смог отыграться. Это была ожесточённая битва. Я спокойно смог его обыграть и забрать первый сет.

Это придало мне большую уверенность в том, что я могу быть сильным и во втором сете. Я сломал его с самого начала. Мог играть раскованно и быть более плавным в своих движениях. Мог лучше наносить удары. Это позволяло мне добиться желаемого результата», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 14:45 МСК
Мартон Фучович
54
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 7 		4 1
7 9 		6 6
             
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Следующим соперником Циципаса на «Ролан Гаррос» станет 83-я ракетка мира 25-летний немец Даниэль Альтмайер.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь матчей «Ролан Гаррос» - 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android