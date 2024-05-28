Циципас — о матче с Фучовичем: я сломал его с самого начала

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги матча первого круга против венгра Мартона Фучовича, в котором одержал победу со счётом 7:6 (9:7), 6:4, 6:1.

«Первый сет стал решающим моментом в матче. На тай-брейке при счёте 4:2 я нашёл возможность выйти вперёд. Я смог отыграться. Это была ожесточённая битва. Я спокойно смог его обыграть и забрать первый сет.

Это придало мне большую уверенность в том, что я могу быть сильным и во втором сете. Я сломал его с самого начала. Мог играть раскованно и быть более плавным в своих движениях. Мог лучше наносить удары. Это позволяло мне добиться желаемого результата», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.

Следующим соперником Циципаса на «Ролан Гаррос» станет 83-я ракетка мира 25-летний немец Даниэль Альтмайер.