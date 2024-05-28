Циципас назвал главных претендентов на победу в «Ролан Гаррос» — 2024

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас назвал главных фаворитов в борьбе за титул «Ролан Гаррос» — 2024. Среди них оказались серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

«Нет ни явного фаворита. Но я бы отметил Новака Джоковича, который выигрывал этот турнир несколько раз. Думаю, что у него и на этот раз есть шанс. Хотя он и не добился хороших результатов за последние недели. Мы же привыкли к тому, что Джокович побеждает почти каждую неделю, а в последнее время такого не было. Очевидно, что фаворитом, как и Янник Синнер, по-прежнему является и Карлос Алькарас. Они могут одинаково играть на всех покрытиях, обладают невероятными ударами и, конечно же, скоростью на площадке. У них есть всё необходимое, чтобы хорошо играть на грунте», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Циципас одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем со счётом 7:6 (9:7), 6:4, 6:1. Следующим соперником Циципаса станет 83-я ракетка мира 25-летний немец Даниэль Альтмайер.