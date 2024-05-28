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Во Франции пошёл дождь, из-за чего 10 матчей «Ролан Гаррос» откладываются

Во Франции пошёл дождь, из-за чего 10 матчей «Ролан Гаррос» откладываются
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Матчи на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» откладываются из-за пошедшего дождя.

Известно, что матчи грунтового турнира «Большого шлема» в первом круге у мужчин и у женщин должны были начаться с 12:00 мск. Однако из-за плохих погодных условий поединки необходимо перенести.

В 12:00 должно было начаться 10 матчей первого круга. По расписанию проходит лишь матч между бельгийкой Гретье Миннен и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, сейчас идёт второй сет.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:10 МСК
Гретье Миннен
85
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Среди российских теннисистов Анна Блинкова и Элина Аванесян ждут выхода на корт после окончания дождя.

Среди мужчин в этот игровой день нет матча у российских теннисистов.

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