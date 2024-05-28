Во Франции пошёл дождь, из-за чего 10 матчей «Ролан Гаррос» откладываются
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Матчи на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» откладываются из-за пошедшего дождя.
Известно, что матчи грунтового турнира «Большого шлема» в первом круге у мужчин и у женщин должны были начаться с 12:00 мск. Однако из-за плохих погодных условий поединки необходимо перенести.
В 12:00 должно было начаться 10 матчей первого круга. По расписанию проходит лишь матч между бельгийкой Гретье Миннен и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, сейчас идёт второй сет.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:10 МСК
85
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Среди российских теннисистов Анна Блинкова и Элина Аванесян ждут выхода на корт после окончания дождя.
Среди мужчин в этот игровой день нет матча у российских теннисистов.
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