Во Франции пошёл дождь, из-за чего 10 матчей «Ролан Гаррос» откладываются

Матчи на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» откладываются из-за пошедшего дождя.

Известно, что матчи грунтового турнира «Большого шлема» в первом круге у мужчин и у женщин должны были начаться с 12:00 мск. Однако из-за плохих погодных условий поединки необходимо перенести.

В 12:00 должно было начаться 10 матчей первого круга. По расписанию проходит лишь матч между бельгийкой Гретье Миннен и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, сейчас идёт второй сет.

Среди российских теннисистов Анна Блинкова и Элина Аванесян ждут выхода на корт после окончания дождя.

Среди мужчин в этот игровой день нет матча у российских теннисистов.