Свёнтек рассказала о самой важной для себя победе на «Ролан Гаррос»

Польская спортсменка, первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, что победа в прошлогоднем розыгрыше «Ролан Гаррос» запомнится больше предыдущих двух успехов, которые случались на кортах во Франции. Она завоёвывала главную награду трижды (2020, 2022, 2023).

«Это просто мой любимый турнир, моё любимое покрытие. Именно здесь, будучи молодым игроком, я впервые поверила, что смогу добиться успеха в своём деле.

Какой из трёх титулов на «Ролан Гаррос» мне запомнился больше всего? Думаю, последний, когда я выиграла у Каролины Муховой. Это был очень сложный матч и очень трудные две недели. Все ведь ожидали, что я выиграю титул второй год подряд. Начало того турнира тоже было для меня непростым с точки зрения здоровья», — приводит слова Свёнтек пресс-служба «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 53,4 млн.