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Свёнтек: у меня потрясающая жизнь, но есть и некоторые трудности

Свёнтек: у меня потрясающая жизнь, но есть и некоторые трудности
Ига Свёнтек
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Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек рассказала, что ей нравится то, как сложилась собственная жизнь. Спортсменка отметила трудности, с которыми приходится сталкиваться в связи с напряжённым графиком.

«Моя работа – это огромная привилегия. У меня потрясающая жизнь, но в то же время есть некоторые трудности. Я так долго бываю вдали от дома, скучаю по своей семье. Умственная и физическая усталость увеличивается с каждой неделей в туре, поскольку у игроков очень напряжённый график. Но, знаете, это хорошая жизнь, и я это очень ценю. Быть публичной — тоже трудно», — приводит слова спортсменки пресс-служба «Ролан Гаррос».

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой. Встреча пройдёт 29 мая.

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