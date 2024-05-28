Свёнтек: перед матчами слушаю Black Sabbath, AC/DC и Led Zeppelin

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек рассказала, какая музыка помогает ей настроиться на матчи. Она также рассказала о своих любимых сериалах.

«У меня есть плейлист. Перед матчами я слушаю рок. Это Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin, Lenny Kravitz, Guns N’ Roses… Но вне спорта я предпочитаю слушать поп и блюз. Мне нравится смешивать жанры и исполнителей.

Мои любимые сериалы — «Друзья», «Парки и зоны отдыха» и «Тед Лассо», — приводит слова спортсменки пресс-служба «Ролан Гаррос».

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой. Встреча пройдёт 29 мая. Открытый чемпионат Франции среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 53,4 млн.