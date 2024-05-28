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«Так трогательно и грустно». Кузнецова — об уходе Надаля с «РГ», где его провожали стоя

«Так трогательно и грустно». Кузнецова — об уходе Надаля с «РГ», где его провожали стоя
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова в своём телеграм-канале поделилась своими эмоциями от ухода легендарного теннисиста Рафаэля Надаля с корта на Открытом чемпионате Франции.

«Рафаэля Надаля вчера с корта „Ролан Гаррос“ провожали стоя. Это так трогательно и грустно. Когда слышишь, что легенда этого турнира, возможно, выступил здесь в последний раз. Всегда мурашки от таких видео. Вот ещё, например, как Рафаэля чествовали в Риме», — сказала Кузнецова в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 27 мая, Надаль уступил в матче первого круга турнира «Ролан Гаррос» немецкому теннисисту Александру Звереву. За всю карьеру испанский теннисист завоёвывал титул этого турнира «Большого шлема» 14 раз. Ещё накануне начала «Ролан Гаррос» другие спортсмены и эксперты говорили о том, что для Надаля, вероятно, этот «Ролан Гаррос» станет последним в карьере.

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