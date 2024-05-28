Французская теннисистка Ализе Корне провела последний матч в карьере
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106-я ракетка мира французская теннисистка Ализе Корне завершила профессиональную карьеру. Последний матч она провела сегодня, 28 мая. В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2024 она проиграла китайской спортсменке Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 1:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 13:10 МСК
8
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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106
Ализе Корне
А. Корне
За время выступлений на корте Корне добилась 545 побед и потерпела 457 поражений. Лучшим результатом в серии турниров «Большого шлема» является 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году. На её счету шесть титулов WTA и три титула ITF. В итоговом рейтинге Женской теннисной ассоциации спортсменка смогла подняться до 16-й позиции в 2008 году.
В следующем раунде соревнований Циньвэнь встретится с победительницей противостояния Крюгер — Корпач.
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