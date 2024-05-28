Рыбакина: я концентрируюсь на себе и сейчас играю очень хорошо

Казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина подвела итоги матча первого круга «Ролан Гаррос». Со счётом 6:2, 6:3 она обыграла бельгийку Гретье Миннен.
«Я скучала по этому турниру и очень рада вернуться и участвовать в соревнованиях. В такую влажную погоду, как сегодня, приходится больше двигаться, приспосабливаться. Но я концентрируюсь на себе и сейчас играю очень хорошо», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба Открытого чемпионата Франции — 2024.
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В следующем круге соревнований Елена Рыбакина встретится с победительницей противостояния между Аранчей Рус (Нидерланды) и Анжеликой Кербер (Германия). Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
- 28 мая 2024
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