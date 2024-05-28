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Парные матчи третьего игрового дня на «Ролан Гаррос» были отменены из-за дождя

Парные матчи третьего игрового дня на «Ролан Гаррос» были отменены из-за дождя
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Парные матчи третьего игрового дня в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 были отменены из-за дождя, который сегодня, 28 мая, идёт в Париже.

Встречи в мужском и женском одиночных разрядах начнутся не ранее 16:15 мск. На данный момент из 40 запланированных встреч состоялось только два матча. Из-за ненастной погоды так и не началась игра между россиянкой Анной Блинковой и её румынской соперницей Сораной Кырстей. Теннисистки успели выйти на корт для разминки.

Ранее в матче первого круга грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла бельгийку Гретье Миннен со счётом 6:2, 6:3. Теперь Рыбакина встретится с победительницей матча между Анжеликой Кербер и Аранчей Рус.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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