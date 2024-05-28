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Олимпийская чемпионка — 2016 по теннису Екатерина Макарова впервые станет мамой

Олимпийская чемпионка — 2016 по теннису Екатерина Макарова впервые станет мамой
Екатерина Макарова
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Олимпийская чемпионка 2016 года в женском парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова впервые станет мамой. О радостном событии спортсменка рассказала в социальных сетях.

«Попробуйте угадать, какой у нас месяц», — написала Макарова.

Спортсменку в комментариях поздравила словацкая теннисистка Доминика Цыбулкова.

Летом прошлого года стало известно, что трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова вышла замуж. Избранником спортсменки стал бизнесмен Алишер Бикбулатов. Макарова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Екатерина в личном рейтинге WTA достигала восьмой строчки, она выиграла три турнира WTA. Её лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии в 2015 году и на US Open в 2014-м.

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