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Рыбакина объяснила, почему пропустила турнир WTA-1000 в Риме

Рыбакина объяснила, почему пропустила турнир WTA-1000 в Риме
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Четвёртая ракетка мира среди женщин Елена Рыбакина из Казахстана ответила на вопрос, почему пропустила «тысячник» в Риме (Италия).

«Хотела взять небольшой перерыв, поэтому пропустила Рим. Цель — выиграть «Большой шлем». Поэтому я здесь», — передаёт слова Рыбакиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в 2023 году Рыбакина завоевала титул в Риме и в этом году планировала его защитить, однако из-за плохого самочувствия снялась с турнира ещё в начале.

Сегодня, 28 мая, Рыбакиной удалось обыграть бельгийку Миннен в первом круге «Ролан Гаррос» и продвинуться дальше. За свою карьеру ей ещё ни разу не удавалось завоевать титул Открытого чемпионата Франции, но в этом году на счету теннисистки уже три титула.

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