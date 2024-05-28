Рыбакина: то, что меня, Свёнтек и Соболенко сравнивают с «Большой тройкой» — привилегия

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что сравнение её, Арины Соболенко и Иги Свёнтек с «Большой тройкой» — это привилегия.

«Тот факт, что меня, Свёнтек и Соболенко сравнивают с «Большой тройкой» — это привилегия. Тот путь, который ты проходишь, чтобы оказаться на таком уровне — это очень тяжёлый труд. Так что это и привилегия, и большой труд», — передаёт слова Рыбакиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в 2023 году тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу назвал «Большую тройку», по его мнению, в женском теннисе — Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Отметим, что в мужском теннисе «Большой тройкой» остаются Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Ранее Рыбакина объяснила, почему не участвовала на «тысячнике» в Риме.