«Он уже хорошо сыграл относительно прошлого года». Чесноков — о Медведеве на «РГ»

Экс-теннисист Андрей Чесноков оценил выступление российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос», заявив, что игра россиянина лучше, чем в прошлом году, и что у него есть шансы обыграть следующего соперника.

«Кецманович в хорошей форме, но фаворит в этом матче Медведев. У него есть все возможности, чтобы обыграть Кецмановича. Он уже хорошо сыграл относительно прошлого года. Думаю, всё в его руках. Надеюсь, он поставит рекорд в своих достижениях», — приводит слова Чеснокова «Спорт день за днём».

Напомним, Медведев в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграл немца Доминика Кёпфера. Матч второго круга с сербом Миомиром Кецмановичем начнётся уже 29 мая в 12:00 мск.