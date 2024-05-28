Рыбакина — вторая теннисистка после Свёнтек, выигравшая 90%+ матчей на грунте в 2024 году

Казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина стала второй теннисисткой, которая выиграла 90% матчей на грунтовом покрытии в 2024 году (девять побед — одно поражение).

Лучший результат показала только первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая одержала 15 побед и допустила одно поражение. Её показатель равен 93,8%.

Сегодня, 28 мая, завершился матч первого круга грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» с участием казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и бельгийки Гретье Миннен. Со счётом 6:2, 6:3 победу одержала Рыбакина. Матч продолжался 1 час 13 минут. Рыбакина смогла выполнить пять подач навылет, её соперница — только три. Две двойные ошибки допустила бельгийка, казахстанская теннисистка допустила на одну больше — три. Рыбакиной удалось реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 возможных, а Миннен — лишь три из четырёх.