Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о теннисистах, желающих принять участие на турнирах «Большого шлема».

«Если вы приедете на все турниры «Большого шлема» и будете там за неделю до начала, то увидите, что около 400 или 500 игроков желают потренироваться и выступить на соревнованиях. Они играют тренировочные матчи друг с другом. Так что почему бы им просто не пойти и не поучаствовать в турнире?» — сказал Рууд на пресс-конференции.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул. В матче первого круга Рууд обыграл Фелипе Мелигени Родригеса Альвеса из Бразилии.