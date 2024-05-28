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Ник Кирьос заявил в соцсетях, что его смешит теннисный мир. Но вскоре удалил свой пост

Ник Кирьос заявил в соцсетях, что его смешит теннисный мир. Но вскоре удалил свой пост
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос отметился очередным неоднозначным высказыванием.

«Теннисный мир смешит меня. Кто знает, тот поймёт», — написал Кирьос в своих социальных сетях. Однако через полчаса удалил свою публикацию.

Что конкретно имел в виду Кирьос остаётся загадкой. Однако можно предположить, что таким образом австралиец мог отреагировать на отношения итальянца Янника Синнера и россиянки Анны Калинской. Анна и Ник некоторое время назад встречались.

Кирьос практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.

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