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Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024.

В матче первого круга норвежский теннисист обыграл 137-ю ракетку мира представителя Бразилии Фелипе Мелигени-Альвеса. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Рууда.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 15:10 МСК
Фелипе Мелигени-Альвес
137
Бразилия
Фелипе Мелигени-Альвес
Ф. Мелигени-Альвес
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 3
6 		6 6
             
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету бразильца четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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