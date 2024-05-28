Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024.

В матче первого круга норвежский теннисист обыграл 137-ю ракетку мира представителя Бразилии Фелипе Мелигени-Альвеса. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Рууда.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету бразильца четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.