Эрика Андреева – Арина Соболенко: россиянка разгромно проиграла 1-й сет матча на «РГ»

Завершился первый сет матча 100-й ракетки мира, 19-летней российской теннисистки Эрики Андреевой с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», вторым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 6:1 выиграла более опытная Соболенко.
Стартовая партия продлилась 29 минут. В её рамках Соболенко удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх. Андреевой белоруска заработать брейк-пойнты не позволила.
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«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Эрика Андреева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.
Отметим, что Соболенко – прошлогодняя полуфиналистка Открытого чемпионата Франции. Она остановилась в шаге от финала, упустив счёт 5:2 в свою пользу в решающей партии полуфинала с чешкой Каролиной Муховой.
- 28 мая 2024
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