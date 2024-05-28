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Эрика Андреева – Арина Соболенко: россиянка разгромно проиграла 1-й сет матча на «РГ»

Эрика Андреева – Арина Соболенко: россиянка разгромно проиграла 1-й сет матча на «РГ»
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Завершился первый сет матча 100-й ракетки мира, 19-летней российской теннисистки Эрики Андреевой с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», вторым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 6:1 выиграла более опытная Соболенко.

Стартовая партия продлилась 29 минут. В её рамках Соболенко удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх. Андреевой белоруска заработать брейк-пойнты не позволила.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:30 МСК
Эрика Андреева
100
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		0
6 		1
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Эрика Андреева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Отметим, что Соболенко – прошлогодняя полуфиналистка Открытого чемпионата Франции. Она остановилась в шаге от финала, упустив счёт 5:2 в свою пользу в решающей партии полуфинала с чешкой Каролиной Муховой.

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