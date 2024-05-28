Дарья Касаткина — Магдалена Френх: россиянка повела в матче первого круга «Ролан Гаррос»
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Завершился первый сет матча 13-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной с полькой Магдаленой Френх (49-й номер рейтинга WTA) в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2024. Партию со счётом 7:5 выиграла Касаткина.
Стартовый сет продлился 54 минуты. В его рамках Касаткиной удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Френх — один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:35 МСК
49
Магдалена Френх
М. Френх
2-й сет
0 : 1
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13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Магдалена Френх в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:35 МСК
49
Магдалена Френх
М. Френх
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Касаткиной. Россиянка обыгрывала Френх в первом круге турнира в Дубае-2019 (6:3, 3:6, 6:4) и во втором раунде Гранби-2022 (6:3, 6:2).
Комментарии
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