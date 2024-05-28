Дарья Касаткина — Магдалена Френх: россиянка повела в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет матча 13-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной с полькой Магдаленой Френх (49-й номер рейтинга WTA) в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2024. Партию со счётом 7:5 выиграла Касаткина.

Стартовый сет продлился 54 минуты. В его рамках Касаткиной удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Френх — один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Магдалена Френх в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Касаткиной. Россиянка обыгрывала Френх в первом круге турнира в Дубае-2019 (6:3, 3:6, 6:4) и во втором раунде Гранби-2022 (6:3, 6:2).