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Дарья Касаткина — Магдалена Френх: россиянка повела в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина — Магдалена Френх: россиянка повела в матче первого круга «Ролан Гаррос»
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Завершился первый сет матча 13-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной с полькой Магдаленой Френх (49-й номер рейтинга WTA) в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2024. Партию со счётом 7:5 выиграла Касаткина.

Стартовый сет продлился 54 минуты. В его рамках Касаткиной удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Френх — один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:35 МСК
Магдалена Френх
49
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		0
7 		1
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Магдалена Френх в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:35 МСК
Магдалена Френх
49
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		0
7 		1
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Касаткиной. Россиянка обыгрывала Френх в первом круге турнира в Дубае-2019 (6:3, 3:6, 6:4) и во втором раунде Гранби-2022 (6:3, 6:2).

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