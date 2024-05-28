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Монфис прокомментировал поражение Надаля от Зверева в первом круге «Ролан Гаррос»

Монфис прокомментировал поражение Надаля от Зверева в первом круге «Ролан Гаррос»
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Победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями от встречи испанца Рафаэля Надаля с немцем Александром Зверевым на Открытом чемпионате Франции.

«Надаль — король грунтовых кортов. Он вернулся. Было невозможно его не увидеть. Я думаю, что ни один теннисист не имеет такого наследия, как Рафа. Я видел начало его матча. Рад был увидеть его на корте. У него были брейк-пойнты, но Зверев сломил его, когда выходил на сет. Всё благодаря своему менталитету», — приводит слова Монфиса Punto de Break.

Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Надаль проиграл Александру Звереву из Германии. Немец забрал три стартовых сета со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 и вышел в следующий круг.

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