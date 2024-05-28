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Арина Соболенко разгромила Эрику Андрееву в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

Арина Соболенко разгромила Эрику Андрееву в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024
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100-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:30 МСК
Эрика Андреева
100
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В матче первого раунда старшая из сестёр Андреевых со счётом 1:6, 2:6 проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2).

Встреча Эрики Андреевой с Соболенко продлилась 1 час и 9 минут. В её рамках россиянка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Следующей соперницей Соболенко в Париже станет победительница матча Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q) — Моюка Учижима (Япония, Q).

Отметим, что Соболенко – прошлогодняя полуфиналистка Открытого чемпионата Франции. В 2023-м она остановилась в шаге от финала, упустив счёт 5:2 в свою пользу в решающей партии полуфинала с чешкой Каролиной Муховой.

Сетка женского «Ролан Гаррос» - 2024
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