Монфис подтвердил своё участие на Олимпийских играх в Париже

Победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис выступит на домашних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже.

«Это будет невероятная возможность. Мой пятый раз на Олимпийских играх. Я думаю, что не так много игроков выступали на Играх такое количество раз. Соревнования пройдут во Франции, там же, где и «Ролан Гаррос». В этом есть что-то особенное», — приводит слова Монфиса Punto de Break.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.