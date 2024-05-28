Элина Аванесян одержала уверенную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2024

70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче первого круга 21-летняя Аванесян со счётом 6:2, 6:4 обыграла 58-ю ракетку мира 30-летнюю китаянку Чжу Линь (Q).

Встреча Аванесян с Чжу Линь продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Элина ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных (64%). На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти (80%). По ходу матча россиянка допустила 19 невынужденных ошибок, китаянка — 30.

Следующей соперницей Аванесян на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния, 28).