Элина Аванесян одержала уверенную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024.
В матче первого круга 21-летняя Аванесян со счётом 6:2, 6:4 обыграла 58-ю ракетку мира 30-летнюю китаянку Чжу Линь (Q).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
58
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
0 : 2
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70
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Встреча Аванесян с Чжу Линь продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Элина ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных (64%). На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти (80%). По ходу матча россиянка допустила 19 невынужденных ошибок, китаянка — 30.
Следующей соперницей Аванесян на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния, 28).
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