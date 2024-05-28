Дарья Касаткина с победы в двух сетах стартовала на «Ролан Гаррос» — 2024
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024, действующей победительницей которого является полька Ига Свёнтек.
В матче первого круга Касаткина (10) со счётом 7:5, 6:1 обыграла 49-ю ракетку мира представительницу Польши Магдалену Френх.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:35 МСК
49
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Встреча Касаткиной с Френх продлилась 1 час и 35 минут. В её рамках Дарья два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Френх два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Касаткиной в Париже станет победительница матча Лучия Чирич-Багарич (Хорватия, Q) — Питон Стирнс (США).
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