Дарья Касаткина с победы в двух сетах стартовала на «Ролан Гаррос» — 2024

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024, действующей победительницей которого является полька Ига Свёнтек.

В матче первого круга Касаткина (10) со счётом 7:5, 6:1 обыграла 49-ю ракетку мира представительницу Польши Магдалену Френх.

Встреча Касаткиной с Френх продлилась 1 час и 35 минут. В её рамках Дарья два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Френх два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Касаткиной в Париже станет победительница матча Лучия Чирич-Багарич (Хорватия, Q) — Питон Стирнс (США).