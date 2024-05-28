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Ван де Зандсхулп после поражения на «РГ» заявил, что задумывается о завершении карьеры

Ван де Зандсхулп после поражения на «РГ» заявил, что задумывается о завершении карьеры
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Четвертьфиналист US Open – 2021, бывшая 22-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп после вылета с «Ролан Гаррос» — 2024 заявил, что задумывается о завершении карьеры.

Напомним, в первом круге соревнований 28-летний Ботик (102-я ракетка мира) со счётом 1:6, 1:6, 5:7 проиграл 37-летнему итальянцу Фабио Фоньини.

«Это был худший матч в моей жизни. С самого начала я испытывал проблемы с движением. Возможно, дело в лодыжке. Но это никак не оправдывает результат.

Думаю ли я о том, чтобы уйти из спорта? Кто знает, кто знает. У меня определённо есть мысли об этом.

За последний год многое произошло в моей жизни, в том числе за пределами корта. Всё это накладывает свой отпечаток. Я считаю, что нужно получать удовольствие от всего, что ты делаешь. Конечно, у всех бывают плохие дни, но, когда их становится слишком много, стоит задуматься», — приводит слова ван де Зандсхулпа NOS.nl.

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