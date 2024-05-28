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Зверев, Рублёв, Алькарас и Хачанов вместе тренировались на закрытом корте «Ролан Гаррос»

Зверев, Рублёв, Алькарас и Хачанов вместе тренировались на закрытом корте «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях совместное фото с россиянами Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым, а также с испанцем Карлосом Алькарасом.

Оказалось, днём теннисистам пришлось тренироваться вместе на закрытом корте из-за дождя в Париже.

«Немного необычный тренировочный корт на «Ролан Гаррос»», — подписал фото Зверев.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Напомним, вчера, 27 мая, Зверев (4) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» 37-летнего испанца Рафаэля Надаля на старте грунтового мэйджора. Александр стал лишь третьим теннисистом в истории, которому удалось победить Надаля на «Ролан Гаррос». Алькарас следил за матчем Надаль – Зверев с трибун.

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