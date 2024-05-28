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Соболенко: сложно получать удовольствие, когда ты играешь не на полную катушку

Соболенко: сложно получать удовольствие, когда ты играешь не на полную катушку
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что хорошая игра приносит ей наибольшее удовольствие.

Корреспондент: Провести хорошо время и с отличным настроем выйти на матч? Или выиграть матч и пойти развлекаться?

Соболенко: Ух, ты начал с каверзных вопросов. Я думаю, сначала повеселиться, а потом показать отличный теннис. Или наоборот. Я не знаю. Но сложно получать удовольствие, когда ты играешь не на полную катушку. Так что, я думаю, нужно сначала показать свой лучший теннис и потом получать от этого удовольствие.

Сегодня, 28 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2024 Соболенко разгромила 100-ю ракетку мира, 19-летнюю российскую теннисистку Эрику Андрееву.

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