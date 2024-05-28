Анна Блинкова одолела сеяную на старте Открытого чемпионата Франции — 2024
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55-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024, действующей победительницей которого является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
В матче первого раунда Блинкова со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:5) обыграла 30-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (28).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:10 МСК
55
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|7 10
|
|6
|6 5
30
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Встреча Блинковой с Кырстей продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Кырсти три эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующей соперницей Блинковой на «Ролан Гаррос» станет соотечественница — 70-я ракетка мира Элина Аванесян.
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