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«Не было сюрпризом». Эрика Андреева рассказала, как узнала о романе Синнера с Калинской

«Не было сюрпризом». Эрика Андреева рассказала, как узнала о романе Синнера с Калинской
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100-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева рассказала, как узнала о романе второй ракетки мира из Италии Янника Синнера с российской теннисисткой Анной Калинской.

«Для меня это не было сюрпризом, ха-ха. Потому что в Мадриде Мирра рассказала: «Ты не поверишь, я видела Аню и Янника, они вместе выгуливали собаку». Поэтому, когда он сказал, что они встречаются, мы спокойно отреагировали. Это хороший союз», — сказала Андреева корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. Вчера, 28 мая, Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

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